В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Фулхэм» со счетом 3:1.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Трезеге (Астон Вилла).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Трезеге (Астон Вилла).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
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Источник — Sport.ua
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