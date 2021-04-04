30-й тур
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Астон Вилла уверенно обыграла Фулхэм, Трезеге оформил дубль

Хозяева одержали победу в поединке 30-го тура АПЛ

  • 04.04.2021 20:54
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Астон Вилла уверенно обыграла Фулхэм, Трезеге оформил дубль
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» дома обыграла «Фулхэм» со счетом 3:1. Футболист хозяев Трезеге оформил дубль, забив на 78-й и 81-й минутах.

«Астон Вилла» — «Фулхэм» — 3:1
Голы: Трезеге, 78, 81, Уоткинс, 87 — Митрович, 61

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Эль-Гази (Трезеге, 62), Макгинн, Сансон (Дэвис, 67), Дуглас Луис (Рэмзи, 74), Траоре, Уоткинс.
«Фулхэм»: Ареоля, Тете, Андерсен, Айна, Адарабиойо, Лофтус-Чик (Маджа, 83), Декордова-Рид, Лемина (Онома, 83), Рид, Лукман (Кавалейру, 47), Митрович.
Предупреждения: Дуглас Луис (15), Андерсен (16), Декордова-Рид (74).

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Источник — Sport.ua

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