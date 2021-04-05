Марсьяль выбыл до конца сезона из-за травмы

Наставник английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что форвард Антони Марсьяль выбыл до конца сезона.

«К сожалению, он потянул связки колена в расположении сборной Франции. Потерять Антони, вероятно, до конца сезона - это очень разочаровывает, особенно учитывая то, что из сборной были сигналы о том, что травма несерьезная, но на деле все выглядит плохо», - сказал Сульшер.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить Де Хеа за уход из клуба.