Цифры и факты. Важнейшие события 20-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 05.04.2021 01:39
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Цифры и факты. Важнейшие события 20-го тура УПЛ
© ФК Динамо Киев

«Динамо» празднует в общем 5-ю викторию кряду (мячи 14-2), а в гостях - 3-ю (мячи 8-2).

Киевляне становятся вторым клубом после «Шахтера», одержавшим 75 волевых побед в украинских чемпионатах.

Динамовцы продлевают свою беспроигрышную и голевую серии до 11 матчей.

Мирча Луческу берет верх над Владимиром Шараном во всех 6 встречах.

«Динамо» забивает «Александрии» 10 матчей подряд.

Киевляне первыми из всех команд пробивают 200-й пенальти в чемпионатах Украины.

15-й мяч в карьере забивает Николай Шапаренко (ЧУ - 11, КУ - 2, ЕК - 2), в том числе 10-й в УПЛ в рядах бело-синих.

«Александрия» терпит 70-е поражение в элитном дивизионе при Владимире Шаране.

Артем Ситало на 304-й минуте прерывает сухую серию «Динамо» и Георгия Бущана.

«Шахтер» становится автором 40-й победы гостей в сезоне-2020/21.

Жуниор Мораес оформляет 10-й дубль горняков в баталиях с «Ворсклой». При этом первый гол полтавчанам оказывается для него 130-м в украинской карьере (ЧУ - 99, КУ -6, СК - 1, ЕК - 23, СУ - 1).

Жуниор Мораес 9-й раз поражает ворота бело-зеленых (4 гола - за «Шахтер», 3 - за донецкий «Металлург», 2 - за «Динамо»).

«Ворскла» становится 3-м клубом, потерпевшим 100 поражений на своем поле.

Команды Юрия Максимова 70-й раз уступают соперникам во всех турнирах (ЧУ - 62, КУ - 7, ЕК - 1).

«Заря» одерживает 10-ю победу в сезоне, а «Рух» терпит 10-е поражение.

Безничейная серия черно-бело-красных достигает 10 игр (+8-2).

Артем Громов, поразивший ворота 21-го клуба УПЛ, становится автором 30-го дубля нынешнего чемпионата.

Подопечные Ивана Федыка зарабатывают третью «баранку» кряду, пропустив при этом 9 мячей и не забив ни одного.

«Рух» проводит 10-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Десна» берет верх над «Олимпиком» в общем 6-й раз подряд (мячи 11-2), а в родных стенах - 3-й (мячи 5-1).

Черниговцы одерживают 20-ю победу дома, а дончане терпят 50-е поражение в гостях.

«Олимпик» уходит с поля побежденным в общем 7-й раз подряд (мячи 2-15), повторяя личный антирекорд, а на чужих полях - 6-й (мячи 3-14).

ФК Олимпик Донецк

Безничейная гостевая серия «олимпийцев» достигает 11 игр (+4-7).

Сине-голубые обходятся без голов в общем 429 минут кряду, а на выезде - 339.

«Олимпик» пропускает 16 встреч подряд, поднимая планку личного «рекорда», а в гостях - 11.

250-й матч в карьере проводит Сергей Политыло (ЧУ - 216, КУ - 24, ЕК - 10).

Юрий Калитвинцев терпит 20-е поражение на тренерском посту в чемпионатах Украины.

«Днепр-1» 5-й раз подряд берет верх над «Львовом» (мячи 15-5).

Днепряне одерживают 20-ю и самую крупную победу в элитном дивизионе.

Отпраздновав 3-ю викторию кряду (мячи 8-1), подопечные Игора Йовичевича продлевают свою рекордную беспроигрышную серию до 7 матчей (+5=2).

На рекордной 343-й минуте завершается сухой сериал сине-бело-голубых.

Марио Чуже становится автором 5-го дубля «Днепра-1» в УПЛ.

100-й матч в украинской карьере проводит Дуглас Силва (ЧУ - 61, КУ - 13, ЕК - 26).

Личный рекорд обновляет «Колос», продливший гостевую беспроигрышную серию до 5 игр (+2=3).

Голкипер ковалевцев Евгений Волынец не пропускает 3 матча подряд, как в общем (270 минут), так и в гостях (276 минут).

Безголевая серия «Миная» достигает 405 минут.

«Мариуполь» проводит 300-й поединок в Премьер-лиге на своем поле.

Артем Бондаренко становится автором первого хет-трика сезона-2020/21 и 4-го «трюка со шляпой» оранжево-синих в чемпионатах Украины. На три автографа в воротах «Ингульца» 20-летнему полузащитнику хватает всего 15 минут.

Южане забивают и пропускают 80-й мяч с «точки».

«Мариуполь» реализовывает 10-й пенальти подряд, а «Ингулец» - 8-й.

На 324-й минуте завершается сухая серия желто-красных.

300-й матч в чемпионатах Украины проводит Павел Ребенок («Ворскла»), 1-й - Билл («Днепр-1») и Сергей Топчий («Львов»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Иван Лобай («Львов»), ранее выступавший за «Карпаты».

100-й мяч в Премьер-лиге забивает Жуниор Мораес, 5-й - Жерсон Родригеш, 1-й - Вагнер Гонсалвес (во 2-й игре), Михаил Плохотнюк (в 7-й) и Петр Стасюк (в 16-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Даниил Игнатенко («Днепр-1») и Илья Шевцов («Ингулец»).

16-й дубль в чемпионатах Украины делает Жуниор Мораес, 5-й - Артем Громов, 2-й - Марио Чуже.

Третий гол Артема Бондаренко в ворота «Ингульца» оказывается 350-м по счету в нынешнем сезоне.

Денис Безбородько становится автором 200-го гола хозяев в УПЛ-2020/21.

3-й пенальти из 3-х реализовывает Артем Бондаренко.

1-ю красную карточку в карьере получают Эрнест Антви (в 12-й игре) и Дмитрий Иванисеня (в 45-й).

50-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем сезоне Вячеслав Танковский («Мариуполь»).

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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