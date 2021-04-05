КАРАВАЕВ: «Ничего нового. Против нас бьются и бодаются как в последний раз»

Игрок «Динамо» прокомментировал выездную победу над «Александрией»

  • 05.04.2021 00:16
  • 671 просмотр
  • 3 комментария
КАРАВАЕВ: «Ничего нового. Против нас бьются и бодаются как в последний раз»
© ФК Динамо. Александр Караваев

Фланговый игрок «Динамо» Александр Караваев прокомментировал выездную победу команды над «Александрией» (2:1):

«В Александрии всегда тяжело играть. Когда мы сюда приезжаем, против нас бьются и бодаются как в последний раз. Но это, понятное дело, ничего нового.

Мы создали очень много моментов. Если бы все реализовали, особенно в первом тайме – думаю, игру можно было закрывать еще до перерыва. А соперники создали один момент, после которого мы пропустили.

Но, выходя на второй тайм, мы были уверены, что создадим еще голевые эпизоды и сможем забить».

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрій Щербицький
      Андрій Щербицький, 05.04.2021 00:38
    0
    Ля... але тонкий гумор з оцими шубами... Я до цих пір насміятись не можу.))) Це такий смарт, що аж форевер))))
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    alefteev77
      alefteev77, 05.04.2021 00:29
    -6
    Интересно, а Караваев хотел? Чтобы против ДК все сдавались еще до матча? Как Караваев и ДК собираются вырастать и прекращать позорится на европейской арене с Вильярелом, никаким Ювентусом и проблемной Барселоной
    -
    Вы скажите спасибо таким командам как Александрия, Ворскла, Колос, которые создают хотя бы какую-то конкуренцию в местном чемпионате. Боксеры-чемпионы наоборот ищут серьезных спарринг-партнеров, платят деньги за то, чтобы спарринговаться с серьезными оппонентами.
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 05.04.2021 00:29
    -6
    КАРАВАЕВ:
    «В Александрии всегда тяжело играть. Когда мы сюда приезжаем, то по традиции везём с собой норковую шубу. Но это, понятное дело, ничего нового.
    Ссылка
    Андрій Щербицький
      Андрій Щербицький, 05.04.2021 00:38
    0
    Ля... але тонкий гумор з оцими шубами... Я до цих пір насміятись не можу.))) Це такий смарт, що аж форевер))))
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