КАРАВАЕВ: «Ничего нового. Против нас бьются и бодаются как в последний раз»

Фланговый игрок «Динамо» Александр Караваев прокомментировал выездную победу команды над «Александрией» (2:1):
«В Александрии всегда тяжело играть. Когда мы сюда приезжаем, против нас бьются и бодаются как в последний раз. Но это, понятное дело, ничего нового.
Мы создали очень много моментов. Если бы все реализовали, особенно в первом тайме – думаю, игру можно было закрывать еще до перерыва. А соперники создали один момент, после которого мы пропустили.
Но, выходя на второй тайм, мы были уверены, что создадим еще голевые эпизоды и сможем забить».
Источник — Футбол 1/2/3
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Вы скажите спасибо таким командам как Александрия, Ворскла, Колос, которые создают хотя бы какую-то конкуренцию в местном чемпионате. Боксеры-чемпионы наоборот ищут серьезных спарринг-партнеров, платят деньги за то, чтобы спарринговаться с серьезными оппонентами.
«В Александрии всегда тяжело играть. Когда мы сюда приезжаем, то по традиции везём с собой норковую шубу. Но это, понятное дело, ничего нового.
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