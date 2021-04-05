КАРАВАЕВ: «Ничего нового. Против нас бьются и бодаются как в последний раз»

Фланговый игрок «Динамо» Александр Караваев прокомментировал выездную победу команды над «Александрией» (2:1):

«В Александрии всегда тяжело играть. Когда мы сюда приезжаем, против нас бьются и бодаются как в последний раз. Но это, понятное дело, ничего нового.

Мы создали очень много моментов. Если бы все реализовали, особенно в первом тайме – думаю, игру можно было закрывать еще до перерыва. А соперники создали один момент, после которого мы пропустили.

Но, выходя на второй тайм, мы были уверены, что создадим еще голевые эпизоды и сможем забить».