БУЯЛЬСКИЙ: «Если офсайд, надо сразу фиксировать. А если нет – значит, гол»

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал выездную победу команды над «Александрией» (2:1):
«Незасчитанный гол Караваева? Миколенко делал прострел, а я бежал на ближнюю штангу. Потом мяч пошел назад, и Караваев пробил. Но я даже движения не делал к мячу, а просто стоял. Мне уже некуда было деваться.
Думаю, если бы судья принял решение сразу, он бы не бегал смотреть повтор. Один что-то говорит в наушник, не могут разобраться. Мы стоим, смотрим. Пять минут потратили на какой-то офсайд. Если офсайд есть, нужно сразу его фиксировать. А если его нет – значит, это гол».
Голевая передача на Родригеша? В этом моменте я не отдавал передачу, а сам хотел уходить под левую ногу и бить. Получилось так, что Жерсон был впереди и ударил. Может, если бы его там не было, я бы ударил, но, скорее всего, не забил бы» (улыбается).
Видеообзор: «Александрия» – «Динамо» – 1:2 (отмененный гол – с момента 04:14)
Источник — Футбол 1/2/3
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Буй, если ты так тявкаешь, то иди устраивайся куратором судейского комитета. Может играть в футбол- это не твоё?.
Буй, если ты так тявкаешь, то иди устраивайся куратором судейского комитета. Может играть в футбол- это не твоё?.
Буй, если ты так тявкаешь, то иди устраивайся куратором судейского комитета. Может играть в футбол- это не твоё?.
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