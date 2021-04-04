БУЯЛЬСКИЙ: «Если офсайд, надо сразу фиксировать. А если нет – значит, гол»

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал выездную победу команды над «Александрией» (2:1):

«Незасчитанный гол Караваева? Миколенко делал прострел, а я бежал на ближнюю штангу. Потом мяч пошел назад, и Караваев пробил. Но я даже движения не делал к мячу, а просто стоял. Мне уже некуда было деваться.

Думаю, если бы судья принял решение сразу, он бы не бегал смотреть повтор. Один что-то говорит в наушник, не могут разобраться. Мы стоим, смотрим. Пять минут потратили на какой-то офсайд. Если офсайд есть, нужно сразу его фиксировать. А если его нет – значит, это гол».

Голевая передача на Родригеша? В этом моменте я не отдавал передачу, а сам хотел уходить под левую ногу и бить. Получилось так, что Жерсон был впереди и ударил. Может, если бы его там не было, я бы ударил, но, скорее всего, не забил бы» (улыбается).

Видеообзор: «Александрия» – «Динамо» – 1:2 (отмененный гол – с момента 04:14)