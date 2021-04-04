БУЯЛЬСКИЙ: «Если офсайд, надо сразу фиксировать. А если нет – значит, гол»

Хавбек «Динамо» прокомментировал выездную победу над «Александрией»

  • 04.04.2021 23:59
  • 984 просмотра
  • 4 комментария
БУЯЛЬСКИЙ: «Если офсайд, надо сразу фиксировать. А если нет – значит, гол»
© ФК Динамо. Виталий Буяльский

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал выездную победу команды над «Александрией» (2:1):

«Незасчитанный гол Караваева? Миколенко делал прострел, а я бежал на ближнюю штангу. Потом мяч пошел назад, и Караваев пробил. Но я даже движения не делал к мячу, а просто стоял. Мне уже некуда было деваться.

Думаю, если бы судья принял решение сразу, он бы не бегал смотреть повтор. Один что-то говорит в наушник, не могут разобраться. Мы стоим, смотрим. Пять минут потратили на какой-то офсайд. Если офсайд есть, нужно сразу его фиксировать. А если его нет – значит, это гол».

Голевая передача на Родригеша? В этом моменте я не отдавал передачу, а сам хотел уходить под левую ногу и бить. Получилось так, что Жерсон был впереди и ударил. Может, если бы его там не было, я бы ударил, но, скорее всего, не забил бы» (улыбается).

Видеообзор: «Александрия» – «Динамо» – 1:2 (отмененный гол – с момента 04:14)

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 05.04.2021 00:39
    -1
    П. С. Перед воротарем, помилочка
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 05.04.2021 00:39
    +2
    Хоч я і за ДК, але момент спірний, я б сказав 50 на 50, хоч він і не заважав, але стояв перед арбітром. Важко сказати. Дуже добре, що виграли без голу в цьому епізоді
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.04.2021 00:16
    +10
    smart_Forever_, 05.04.2021 00:12
    ....Если офсайд есть, нужно сразу его фиксировать. А если его нет – значит, это гол... (с)
    Буй, если ты так тявкаешь, то иди устраивайся куратором судейского комитета. Может играть в футбол- это не твоё?.
    Ваш куратор ахметовский скоро сидеть будет
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 05.04.2021 00:12
    -12
    ....Если офсайд есть, нужно сразу его фиксировать. А если его нет – значит, это гол... (с)
    Буй, если ты так тявкаешь, то иди устраивайся куратором судейского комитета. Может играть в футбол- это не твоё?.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.04.2021 00:16
    +10
    smart_Forever_, 05.04.2021 00:12
    ....Если офсайд есть, нужно сразу его фиксировать. А если его нет – значит, это гол... (с)
    Буй, если ты так тявкаешь, то иди устраивайся куратором судейского комитета. Может играть в футбол- это не твоё?.
    Ваш куратор ахметовский скоро сидеть будет
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 05.04.2021 00:39
    +2
    Хоч я і за ДК, але момент спірний, я б сказав 50 на 50, хоч він і не заважав, але стояв перед арбітром. Важко сказати. Дуже добре, що виграли без голу в цьому епізоді
    Ссылка
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