ПОПОВ: «Там ничего не было! Буяльский пробегал мимо вратаря и не мешал»

Защитник «Динамо» прокомментировал выездную победу над «Александрией»

  • 04.04.2021 23:23
  • 1263 просмотра
  • 6 комментариев
ПОПОВ: «Там ничего не было! Буяльский пробегал мимо вратаря и не мешал»
© ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал выездную победу команды над «Александрией» (2:1).

– «Александрия» – традиционно один из самых неудобных соперников для «Динамо». Почему так?

– Если честно, здесь всегда сложно играть. Сегодня еще сыграли свою роль болельщики, так называемый 12-й игрок, которые поддерживали свою команду. Но мы добываем результат любой ценой, ведь знаем цель, к которой идем.

– Видели в раздевалке повтор момента с отмененным голом?

– Я еще не смотрел, но ребята говорят, что там ничего не было – Буяльский пробегал мимо вратаря и не мешал ему. Но арбитры трактуют по-другому. Вообще судейство не хотел бы комментировать, это не моя прерогатива. Главное, что мы выиграли, и уже нет разницы, был там офсайд или не было.

– Жерсон поймал кураж?

– Да, хороший гол забил, молодец. Поздравляю его, вышел забил важный мяч. Помог команде в трудную минуту.

– Команда ехала в Александрии на автобусе. Как перенесли дорогу?

– В принципе, дорога нормальная, за исключением нескольких участков. А так приехали, поужинали, готовились к игре, как обычно все проходит.

Видеообзор: «Александрия» – «Динамо» – 1:2 (отмененный гол – с момента 04:14)

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    scorpio16
      scorpio16, 04.04.2021 23:51
    0
    Те кто говорит чистый гол ,советую внимательно посмотреть ,что делает Панькив руками в момент когда делался прострел с фланга, кого он касается либо отталкивает , если это называется "пассивный офсайд" , ну тогда нужно менять само значение слова " пассивный " .
    Арбитры вообще как не странно в этом матче отсудили нормально .
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    zelia73
    online
      zelia73, 04.04.2021 23:37
    +3
    катрусин кинозал обслужил мафию---чистый гол караваева отменила
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    Tеllur
      Tеllur, 04.04.2021 23:30
    -3
    Пусть у вас пешеходы бегают перед машинами.
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    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 04.04.2021 23:30
    -2
    Сразу вспоминается подобный гол, который отменили Реалу в матче с Шахтой. Так что считаю все по правилам.
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    sahka1981
      sahka1981, 04.04.2021 23:27
    +3
    Абсолютно верно, чистый гол отменили, но может это и это лучшему, зато какие эмоции испытали на 90 минуте..
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    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 04.04.2021 23:27
    -9
    ....Но мы добываем результат любой ценой... (с)
    Поп спалил Сурка по поводу взяток и норковых шуб
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    zelia73
    online
      zelia73, 04.04.2021 23:37
    +3
    катрусин кинозал обслужил мафию---чистый гол караваева отменила
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 04.04.2021 23:27
    +3
    Абсолютно верно, чистый гол отменили, но может это и это лучшему, зато какие эмоции испытали на 90 минуте..
    Ссылка
    scorpio16
      scorpio16, 04.04.2021 23:51
    0
    Те кто говорит чистый гол ,советую внимательно посмотреть ,что делает Панькив руками в момент когда делался прострел с фланга, кого он касается либо отталкивает , если это называется "пассивный офсайд" , ну тогда нужно менять само значение слова " пассивный " .
    Арбитры вообще как не странно в этом матче отсудили нормально .
    Ссылка
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