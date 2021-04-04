ПОПОВ: «Там ничего не было! Буяльский пробегал мимо вратаря и не мешал»

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал выездную победу команды над «Александрией» (2:1).
– «Александрия» – традиционно один из самых неудобных соперников для «Динамо». Почему так?
– Если честно, здесь всегда сложно играть. Сегодня еще сыграли свою роль болельщики, так называемый 12-й игрок, которые поддерживали свою команду. Но мы добываем результат любой ценой, ведь знаем цель, к которой идем.
– Видели в раздевалке повтор момента с отмененным голом?
– Я еще не смотрел, но ребята говорят, что там ничего не было – Буяльский пробегал мимо вратаря и не мешал ему. Но арбитры трактуют по-другому. Вообще судейство не хотел бы комментировать, это не моя прерогатива. Главное, что мы выиграли, и уже нет разницы, был там офсайд или не было.
– Жерсон поймал кураж?
– Да, хороший гол забил, молодец. Поздравляю его, вышел забил важный мяч. Помог команде в трудную минуту.
– Команда ехала в Александрии на автобусе. Как перенесли дорогу?
– В принципе, дорога нормальная, за исключением нескольких участков. А так приехали, поужинали, готовились к игре, как обычно все проходит.
Видеообзор: «Александрия» – «Динамо» – 1:2 (отмененный гол – с момента 04:14)
Источник — ФК Динамо Киев
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Арбитры вообще как не странно в этом матче отсудили нормально .
Поп спалил Сурка по поводу взяток и норковых шуб
Арбитры вообще как не странно в этом матче отсудили нормально .
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