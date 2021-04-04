Оценки матча Александрия – Динамо. Лучшим игроком назван Сидорчук

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 20-го тура УПЛ «Александрия» – «Динамо» (1:2).

Наиболее высокую оценку за игру (7.5) получил хавбек команды гостей Сергей Сидорчук. Авторы голов киевлян Шапаренко и Родригеш оценены в 7.0 баллов.

Оценки Sport.ua за матч «Александрия» – «Динамо» – 1:2:

Замены «Александрии»: Устименко – 5,0; Стецков – б/о; Мельник – б/о.

Замены «Динамо»: Родригеш – 7,0; Шепелев – б/о; Гармаш – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.