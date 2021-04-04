ВИДЕО. Джокер тренера. Как Жерсон принес победу Динамо в Александрии

Киевляне забили «Александрии» победный гол на 90-й минуте матча

  • 04.04.2021 21:36
  • 7589 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Джокер тренера. Как Жерсон принес победу Динамо в Александрии
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

4 апреля на КСК «Ника» прошел матч 20-го тура УПЛ между «Александрией» и «Динамо».

Киевляне забили «Александрии» победный гол на 90-й минуте матча. Жерсон Родригеш, выйдя на замену, принес победу «Динамо».

ГОЛ! 1:2. Жерсон Родригеш, 90 мин.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.04.2021 21:59
    +4
    Александр Бережной, 04.04.2021 21:52
    Интересно, а что на поле делал Пашаев? Смотрел, как Родригеш забивает мяч? Или решал, куда потратит деньги за "слитый" матч?
    Хрен вам денег от ахмета!
    Ссылка
    Ossa8860
      Ossa8860, 04.04.2021 21:52
    +2
    Он, что, не знает что в ближний угол пробивать нельзя? Там же стоит вратарь!
    Ссылка
    Александр Бережной
    online
      Александр Бережной, 04.04.2021 21:52
    -6
    Интересно, а что на поле делал Пашаев? Смотрел, как Родригеш забивает мяч? Или решал, куда потратит деньги за "слитый" матч?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 04.04.2021 21:43
    +6
    ЛУЧШИЙ
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 04.04.2021 21:43
    +6
    ЛУЧШИЙ
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.04.2021 21:59
    +4
    Александр Бережной, 04.04.2021 21:52
    Интересно, а что на поле делал Пашаев? Смотрел, как Родригеш забивает мяч? Или решал, куда потратит деньги за "слитый" матч?
    Хрен вам денег от ахмета!
    Ссылка
    Ossa8860
      Ossa8860, 04.04.2021 21:52
    +2
    Он, что, не знает что в ближний угол пробивать нельзя? Там же стоит вратарь!
    Ссылка
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