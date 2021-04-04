ВИДЕО. Джокер тренера. Как Жерсон принес победу Динамо в Александрии

4 апреля на КСК «Ника» прошел матч 20-го тура УПЛ между «Александрией» и «Динамо».
Киевляне забили «Александрии» победный гол на 90-й минуте матча. Жерсон Родригеш, выйдя на замену, принес победу «Динамо».
ГОЛ! 1:2. Жерсон Родригеш, 90 мин.
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Источник — Sport.ua
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