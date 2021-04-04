32-й тур
Стандард
2 : 1
Гент
04.04.2021, FT

ВИДЕО. Как Яремчук не забил пенальти. Гент проиграл ключевой матч Стандарду

Украинский форвард на 36-й минуте не сумел переиграть вратаря

  • 04.04.2021 21:15
  • 3885 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Как Яремчук не забил пенальти. Гент проиграл ключевой матч Стандарду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинец Роман Яремчук не забил пенальти за «Гент» в ворота «Стандарда» в матче 32-го тура чемпионата Бельгии.

Украинский форвард на 36-й минуте не сумел переиграть вратаря. Роман Безус вышел на поле на замену на 78-й минуте, Роман Яремчук провел отыграл весь поединок.

«Гент» проиграл ключевой матч «Стандарду» (1:2) и остался на 10-й позиции. Клуб украинцев мог подняться аж на 6-е место и затем даже бороться за попадание в финальную пульку топ-4 команд.

Чемпионат Бельгии. 32-й тур

«Стандард» – «Гент» – 2:1

Голы: Мулека, 66, Баликвиша, 77 – Кастро-Монтес, 43.

ВИДЕО. Роман Яремчук не забил пенальти, 36 мин.

 
События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Michel Ange Balikwisha (Стандард).
66' ГОЛ ! Мяч забил Джексон Мулека (Стандард).
43' ГОЛ ! Мяч забил Алессио Кастро-Монтес (Гент).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.04.2021 22:12
    +1
    После интервью.
    Рядом встал с Леоненко Ващуком.
    Карма.
    Ссылка
    Oxrannik.ua
      Oxrannik.ua, 04.04.2021 22:05
    -1
    Ахах как у сов бомбит тут 😄😄😄
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 04.04.2021 22:00
    -1
    чмошник-ромчик---давай в бомжатню
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 04.04.2021 21:54
    +1
    чмо--расскажи что-то
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 04.04.2021 21:44
    +3
    То тільки б штани в кротів на лавці протирав,а тепер ще рудий татарин пропише в контракті і м'ячі подавати.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 04.04.2021 21:40
    +2
    ну что разговорщик--из гента в кротовню
    Ссылка
    Istm
      Istm, 04.04.2021 21:31
    +3
    Яремчук продовжить розповідати, які в нього погані тренери і команди?
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 04.04.2021 21:31
    +2
    Це карма Ярема , не відходячи від каси .Неєкуй пістіть на клуб який тебе породив.
    Ссылка
    Александр Петров
      Александр Петров, 04.04.2021 21:27
    +3
    Меньше родную команду обсир.ть нужно, ублюдок
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 04.04.2021 21:44
    +3
    То тільки б штани в кротів на лавці протирав,а тепер ще рудий татарин пропише в контракті і м'ячі подавати.
    Ссылка
    Istm
      Istm, 04.04.2021 21:31
    +3
    Яремчук продовжить розповідати, які в нього погані тренери і команди?
    Ссылка
    Александр Петров
      Александр Петров, 04.04.2021 21:27
    +3
    Меньше родную команду обсир.ть нужно, ублюдок
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 04.04.2021 21:40
    +2
    ну что разговорщик--из гента в кротовню
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 04.04.2021 21:31
    +2
    Це карма Ярема , не відходячи від каси .Неєкуй пістіть на клуб який тебе породив.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.04.2021 22:12
    +1
    После интервью.
    Рядом встал с Леоненко Ващуком.
    Карма.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 04.04.2021 21:54
    +1
    чмо--расскажи что-то
    Ссылка
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