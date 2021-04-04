ВИДЕО. Как Яремчук не забил пенальти. Гент проиграл ключевой матч Стандарду

Украинец Роман Яремчук не забил пенальти за «Гент» в ворота «Стандарда» в матче 32-го тура чемпионата Бельгии.
Украинский форвард на 36-й минуте не сумел переиграть вратаря. Роман Безус вышел на поле на замену на 78-й минуте, Роман Яремчук провел отыграл весь поединок.
«Гент» проиграл ключевой матч «Стандарду» (1:2) и остался на 10-й позиции. Клуб украинцев мог подняться аж на 6-е место и затем даже бороться за попадание в финальную пульку топ-4 команд.
Чемпионат Бельгии. 32-й тур
«Стандард» – «Гент» – 2:1
Голы: Мулека, 66, Баликвиша, 77 – Кастро-Монтес, 43.
ВИДЕО. Роман Яремчук не забил пенальти, 36 мин.
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Michel Ange Balikwisha (Стандард).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Джексон Мулека (Стандард).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессио Кастро-Монтес (Гент).
Источник — Sport.ua
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Рядом встал с Леоненко Ващуком.
Карма.
Рядом встал с Леоненко Ващуком.
Карма.
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