ВИДЕО. Как Яремчук не забил пенальти. Гент проиграл ключевой матч Стандарду

Украинец Роман Яремчук не забил пенальти за «Гент» в ворота «Стандарда» в матче 32-го тура чемпионата Бельгии.

Украинский форвард на 36-й минуте не сумел переиграть вратаря. Роман Безус вышел на поле на замену на 78-й минуте, Роман Яремчук провел отыграл весь поединок.

«Гент» проиграл ключевой матч «Стандарду» (1:2) и остался на 10-й позиции. Клуб украинцев мог подняться аж на 6-е место и затем даже бороться за попадание в финальную пульку топ-4 команд.

Чемпионат Бельгии. 32-й тур

«Стандард» – «Гент» – 2:1

Голы: Мулека, 66, Баликвиша, 77 – Кастро-Монтес, 43.

ВИДЕО. Роман Яремчук не забил пенальти, 36 мин.