Юрий МАКСИМОВ: «Шахтер не отбирал мячи — мы отдавали»

Наставник «Ворсклы» подвел итоги поражения от донецкого клуба (0:2)

  • 04.04.2021 20:41
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  • 1 комментарий
Юрий МАКСИМОВ: «Шахтер не отбирал мячи — мы отдавали»
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Максимов

Пресс-конференция главного тренера «Ворсклы» Юрия Максимова после игры с «Шахтером» (0:2).

– Поединок получился непростым не только с игровой точки зрения, но и кадровых потерь?
– Кадровые потери – да, без них не бывает в футболе. Просто мы вышли на матч и не были уверены, что можем выиграть, – вот это самое главное. Успокаивал футболистов, говорил, что ничего страшного нет. В каждой ситуации – при любом пасе, обводке – футболист должен быть уверен в себе. В некоторых моментах должны были сохранять мяч, но мы боялись или потерять, или ошибиться, по-простому отдавали. «Шахтер» процентов пятьдесят не отбирал мячи – мы отдавали.

– Всех волнует состояние здоровья Тилля и Пердуты. Что известно на этот момент?
– У Пердуты перелом ребра. У Оливье тоже проблема – сотрясение вроде бы и нос тоже… Футболисты выпадают. Это для нас очень большая потеря.

– Сталкивались ли вы ранее в тренерской карьере с такими моментами, как сегодня? Это прежде всего тяжело психологически.
– Это футбол, от этого никуда не денешься.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 04.04.2021 20:54
    0
    Я извенеюсь как там на хрен пошёл!!!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 04.04.2021 20:54
    0
    Я извенеюсь как там на хрен пошёл!!!
    Ссылка
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