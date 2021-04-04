Юрий МАКСИМОВ: «Шахтер не отбирал мячи — мы отдавали»

Пресс-конференция главного тренера «Ворсклы» Юрия Максимова после игры с «Шахтером» (0:2).

– Поединок получился непростым не только с игровой точки зрения, но и кадровых потерь?

– Кадровые потери – да, без них не бывает в футболе. Просто мы вышли на матч и не были уверены, что можем выиграть, – вот это самое главное. Успокаивал футболистов, говорил, что ничего страшного нет. В каждой ситуации – при любом пасе, обводке – футболист должен быть уверен в себе. В некоторых моментах должны были сохранять мяч, но мы боялись или потерять, или ошибиться, по-простому отдавали. «Шахтер» процентов пятьдесят не отбирал мячи – мы отдавали.

– Всех волнует состояние здоровья Тилля и Пердуты. Что известно на этот момент?

– У Пердуты перелом ребра. У Оливье тоже проблема – сотрясение вроде бы и нос тоже… Футболисты выпадают. Это для нас очень большая потеря.

– Сталкивались ли вы ранее в тренерской карьере с такими моментами, как сегодня? Это прежде всего тяжело психологически.

– Это футбол, от этого никуда не денешься.