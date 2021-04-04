ВИДЕО. Динамо сравняло счет. Шапаренко реализовал пенальти

Киевляне забили «Александрии» на 35-й минуте матча 20-го тура УПЛ

  • 04.04.2021 20:29
  • 2087 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Динамо сравняло счет. Шапаренко реализовал пенальти
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

4 апреля на КСК «Ника» проходит матч 20-го тура УПЛ между «Александрией» и «Динамо».

Киевляне забили «Александрии» на 35-й минуте матча. Динамо сравняло счет – Николай Шапаренко реализовал пенальти.

ГОЛ! 1:1. Шапаренко, 35 мин (пен).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 04.04.2021 20:51
    0
    На видео видно, что после отскока мяча от бедра, игрок специально УБИРАЛ руку от попадания в неё мячом. При этом думаю, что НЕ было касания мяча руки. Но поскольку камера одна и ничего не явно, да ещё и судье в наушник пообещали шубу голубого цвета, то судейккин принял НУЖНОЕ решение
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.04.2021 20:50
    0
    Эпизод очень простой игрок сначала стоял правильно,с прижатой рукой но во время полёта мяча руку выставил, когда рука не прижата можно смело ставить на точку,формально тут 100 процентный пенальти иногда игроки специально выставляют ручки-за деньги,чтобы слить игру
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 04.04.2021 20:33
    +2
    Любопытный эпизод. С одной стороны - рука очевидна. Но с другой: игрок прятал руки, достал их рефлекторно (я сам попробовал в его позиции увернуться от попадания мяча в область паха и мои руки точно также вылетели из-за спины) + похоже попадание в руку было уже от бедра.
    Сложный момент даже для ВАР, как по мне.
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 04.04.2021 20:33
    +2
    Любопытный эпизод. С одной стороны - рука очевидна. Но с другой: игрок прятал руки, достал их рефлекторно (я сам попробовал в его позиции увернуться от попадания мяча в область паха и мои руки точно также вылетели из-за спины) + похоже попадание в руку было уже от бедра.
    Сложный момент даже для ВАР, как по мне.
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 04.04.2021 20:51
    0
    На видео видно, что после отскока мяча от бедра, игрок специально УБИРАЛ руку от попадания в неё мячом. При этом думаю, что НЕ было касания мяча руки. Но поскольку камера одна и ничего не явно, да ещё и судье в наушник пообещали шубу голубого цвета, то судейккин принял НУЖНОЕ решение
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.04.2021 20:50
    0
    Эпизод очень простой игрок сначала стоял правильно,с прижатой рукой но во время полёта мяча руку выставил, когда рука не прижата можно смело ставить на точку,формально тут 100 процентный пенальти иногда игроки специально выставляют ручки-за деньги,чтобы слить игру
    Ссылка
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