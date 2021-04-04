ВИДЕО. Динамо сравняло счет. Шапаренко реализовал пенальти

4 апреля на КСК «Ника» проходит матч 20-го тура УПЛ между «Александрией» и «Динамо».
Киевляне забили «Александрии» на 35-й минуте матча. Динамо сравняло счет – Николай Шапаренко реализовал пенальти.
ГОЛ! 1:1. Шапаренко, 35 мин (пен).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сложный момент даже для ВАР, как по мне.
Сложный момент даже для ВАР, как по мне.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.