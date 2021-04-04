ВИДЕО. Холодный душ для Динамо. Ситало открыл счет для Александрии

4 апреля на КСК «Ника» проходит матч 20-го тура УПЛ между «Александрией» и «Динамо».
Хозяева поля забили первый гол на 14-й минуте. Ситало открыл счет для «Александрии».
ГОЛ! 1:0. Ситало, 14 мин.
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Источник — Sport.ua
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