Артем БОНДАРЕНКО: «Пенальти? Главное — пробить мимо вратаря»

Игрок «Мариуполя» рассказал о своем хет-трике в ворота «Ингульца»

  • 04.04.2021 19:46
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Артем БОНДАРЕНКО: «Пенальти? Главное — пробить мимо вратаря»
© ФК Мариуполь

В 20-м туре УПЛ «Мариуполь» в Харькове переиграл «Ингулец» (4:3). Три мяча в этом матче в составе «Мариуполя» забил Артем Бондаренко. После игры автор хет-трика ответил на вопросы журналиста канала «Футбол 1».

— Артем, поздравляем команду с победой. Сегодня у вас, наверное, была двойная мотивация. Кроме турнирного положение еще сегодня день рождения клуба, в воскресенье — день рождения главного тренера Остапа Маркевича.
— Так получилось, что все даты соединились. Но и без этих дат мы очень сильно хотели победить, так как давно не выигрывали. Все ждали этой победы.

— Вы открыли счет с пенальти. Как, на твой взгляд, он был правильно назначен?
— На игре работала система VAR, поэтому никаких вопросов не должно возникать.

— Ты реализовал два пенальти. В чем секрет? Не было ли волнения?
— Главное — пробить мимо вратаря. А все остальное — неважно. Нужно пробить так, чтобы мяч оказался в сетке ворот. Вот и все.

— Второй свой мяч ты забил с игры дальним ударом. Получилось красиво…
— Да, получилось хорошо. Хотя не обошлось не без доли везения. Но везет тому, кто везет.

— Во втором тайме ты был заменен из-за травмы. Сейчас у тебя лед на колене и руке. Что случилось?
— Не хочу говорить о плохом. Все будет хорошо, и к следующей игре я буду готов на 100 процентов.

— В составе «Мариуполя» довольно давно никто не делал хет-трик. И вот, наконец, тебе удалось забить три мяча.
— Чувства супер. Это мой первый хет-трик на профессиональном уровне. Поэтому у меня особые эмоции. Команда выиграла, я забил три мяча. Фантастические чувства!

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Источник — ФК Мариуполь

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