Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Игра была сложной, но три очка очень важны»

27-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Удинезе» (3:2) в поединке 29-го тура чемпионата Италии.
«Игра была сложной, но три очка очень важны, продолжаем в том же духе», — написал Малиновский.
В матче с «Удинезе» Малиновский отметился двумя результативными передачами.
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