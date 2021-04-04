Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Игра была сложной, но три очка очень важны»

27-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Удинезе» (3:2) в поединке 29-го тура чемпионата Италии.

«Игра была сложной, но три очка очень важны, продолжаем в том же духе», — написал Малиновский.

В матче с «Удинезе» Малиновский отметился двумя результативными передачами.