Килиан МБАППЕ: «Отсутствие Левандовски – хорошая новость для нас»

Форвард ПСЖ – о противостояние с «Баварией»

  • 04.04.2021 16:52
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Килиан МБАППЕ: «Отсутствие Левандовски – хорошая новость для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал травму форварда «Баварии» Роберта Левандовски, который пропустит оба матча четвертьфинала Лиги чемпионов:

«Левандовски – отличный футболист, его отсутствие – хорошая новость для нас. Я не радуюсь травмам других, но мы не откажемся от такого».

Первый матч между «Баварией» и ПСЖ состоится уже 7 апреля. Ответный матч – 13 апреля.

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Источник — L'Equipe

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