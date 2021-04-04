Килиан МБАППЕ: «Отсутствие Левандовски – хорошая новость для нас»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал травму форварда «Баварии» Роберта Левандовски, который пропустит оба матча четвертьфинала Лиги чемпионов:

«Левандовски – отличный футболист, его отсутствие – хорошая новость для нас. Я не радуюсь травмам других, но мы не откажемся от такого».

Первый матч между «Баварией» и ПСЖ состоится уже 7 апреля. Ответный матч – 13 апреля.