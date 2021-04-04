В поединке 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Кальяри» дома уступил «Вероне» со счетом 0:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кальяри» — «Верона» — 0:2
Голы: Барак, 54, Лазанья, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Лазанья (Эллас Верона).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Эллас Верона).
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Источник — YouTube
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