Вчера, 3 апреля «Беневенто» в 29-м туре Серии А дома упустил победу над «Пармой» - ничья 2:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Парма).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Ионицэ (Беневенто).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Ясмин Куртич (Парма).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Камил Глик (Беневенто).
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Источник — Serie A
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