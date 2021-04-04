ПСЖ нацелился на вундеркинда из Реала

ПСЖ проявляет интерес к форварду «Реала» Винисиусу Жуниору. Парижский клуб уже несколько раз запрашивал информацию по поводу возможного трансфера.

В «Реале» сейчас довольны выступлениями 20-летнего бразильца, хотя еще зимой хотели заменить его Риядом Марезом из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 4 гола и 6 ассистов в 36 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар приостановил переговоры по поводу нового контракта с ПСЖ.