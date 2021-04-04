Микель АРТЕТА: «Мы опустились на дно»

Главный тренер «Арсенала» разочарован поражением от «Ливерпуля»

  • 04.04.2021 12:59
  • 349 просмотров
  • 0 комментариев
Микель АРТЕТА: «Мы опустились на дно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 30-м туре АПЛ «Арсенал» в родных стенах был разбит «Ливерпулем» (0:3). Наставник лондонцев Микель Артета прокомментировал результат.

«Они сыграли лучше по всем параметрам и были гораздо сильнее. Виноват в этом я, ответственность на мне. Они победили в три мяча — а могли и крупнее.

«Ливерпуль» выигрывал каждое единоборство, подбирал все отскоки и выносы. Честно говоря, я в шоке. Я не ожидал такого. Моя работа — улучшить ситуацию. Сегодня мы ударились о дно. Это недопустимо. Конечно, нельзя больше играть на таком уровне», — сказал Артета.

«Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 42 очками.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности