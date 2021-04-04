Микель АРТЕТА: «Мы опустились на дно»

В 30-м туре АПЛ «Арсенал» в родных стенах был разбит «Ливерпулем» (0:3). Наставник лондонцев Микель Артета прокомментировал результат.

«Они сыграли лучше по всем параметрам и были гораздо сильнее. Виноват в этом я, ответственность на мне. Они победили в три мяча — а могли и крупнее.

«Ливерпуль» выигрывал каждое единоборство, подбирал все отскоки и выносы. Честно говоря, я в шоке. Я не ожидал такого. Моя работа — улучшить ситуацию. Сегодня мы ударились о дно. Это недопустимо. Конечно, нельзя больше играть на таком уровне», — сказал Артета.

«Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 42 очками.