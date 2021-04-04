Рекорд Германии. Бавария забивает уже в 62 матчах подряд

Вчера «Бавария» в 27-м туре Бундеслиги на выезде обыграла «РБ Лейпциг» 1:0 и сделала важный шаг к очередному чемпионству.

Матч против «РБ Лейпциг» стал для «Баварии» 62-м подряд во всех турнирах, в котором «Бавария» забила как минимум один гол. Это рекорд для любого немецкого клуба.

Что интересно, в предыдущий раз «Бавария» покинула поле без забитого гола в матче с тем же «РБ Лейпциг». Это случилось в феврале 2020 года.