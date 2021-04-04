Рекорд Германии. Бавария забивает уже в 62 матчах подряд

Вчера команда Флика обыграла «РБ Лейпциг»

  • 04.04.2021 12:27
  • 411 просмотров
  • 1 комментарий
Рекорд Германии. Бавария забивает уже в 62 матчах подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Бавария» в 27-м туре Бундеслиги на выезде обыграла «РБ Лейпциг» 1:0 и сделала важный шаг к очередному чемпионству.

Матч против «РБ Лейпциг» стал для «Баварии» 62-м подряд во всех турнирах, в котором «Бавария» забила как минимум один гол. Это рекорд для любого немецкого клуба.

Что интересно, в предыдущий раз «Бавария» покинула поле без забитого гола в матче с тем же «РБ Лейпциг». Это случилось в феврале 2020 года.

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Источник — Opta

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.04.2021 12:33
    0
    Есть Бавария и все остальные клубы мира.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 04.04.2021 12:33
    0
    Есть Бавария и все остальные клубы мира.
    Ссылка
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