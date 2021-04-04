ФОТО. Как Фредди Меркьюри. Звезда Ливерпуля резко сменил имидж

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон предстал в новом образе в игре с «Арсеналом». Бразилец избавился от густой бороды, оставив на лице лишь пышные усы. Теперь он похож на Фредди Меркьюри.
«Арсенал» в родных стенах был разбит «Ливерпулем». Команда Юргена Клоппа отгрузила «канонирам» три безответных мяча.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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