ФОТО. Как Фредди Меркьюри. Звезда Ливерпуля резко сменил имидж

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон предстал в новом образе в игре с «Арсеналом». Бразилец избавился от густой бороды, оставив на лице лишь пышные усы. Теперь он похож на Фредди Меркьюри.

«Арсенал» в родных стенах был разбит «Ливерпулем». Команда Юргена Клоппа отгрузила «канонирам» три безответных мяча.