ФОТО. Манчестер Сити и Зинченко осталось 11 очков до золота

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер» и еще ближе приблизился к чемпионству.
Английская Премьер-лига, 30 тур.
«Лестер» - «Манчестер Сити» - 0:2.
Менди, 58, Жезус, 74.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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