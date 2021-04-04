ТОТОВИЦКИЙ: «Немного сбились с курса, но хорошо, что обыграли Олимпик»

Лидер «Десны» Андрей Тотовицкий прокомментировал победу над «Олимпиком» (2:0) в 20-м туре УПЛ.

«Очень тяжелая и долгожданная победа. Мы немного сбились с курса, но хорошо, что сегодня победили.

Мы очень хорошо начали и создавали моменты в начале игры, и первый тайм хорошо провели. Во втором тайме немного подсели. До второго забитого гола чувствовалась усталость. Хорошо, что забили гол. Игра уже была сделана», - сказал Тотовицкий.

После 20-ти туров в активе «Деcны» 33 очка и четвертое место в турнирной таблице.