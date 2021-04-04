В очередном туре Серии А «Наполи» обыграл «Кротоне». Встреча закончилась со счетом 4:3.
«Наполи» - «Кротоне» - 4:3
Голы: Инсинье, 19, Осимхен, 22, Мертенс, 34, Ди Лоренцо, 72 - Сими, 25, 48, Мессиас, 59
Смотрите видео голов и обзор матча:
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Источник — Sport.ua
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