Руслан БАБЕНКО: «Этот кризис результата объединит нас еще больше»

Полузащитник Олимпика Руслан Бабенко прокомментировал результат матча своей команды против Десны (0:2).

«Если бы мы забили первыми… Но, опять-таки, футбол не знает сослагательного наклонения. Снова пропускаем после стандарта… Знаете, легче всего играть прагматично: выбивать мяч от ворот, искать только длину, подборы, борьба… Но нет, мы пытаемся играть в футбол! Бестолковая игра – не для нас! Если бы Тимур Чогадзе реализовал свой момент в начале поединка, то все сложилось бы иначе. Но мы проиграли. По игре или нет – уже не важно… Если мы будем продолжать так играть, показывать такой футбол, который мы показали сегодня, то в будущем мы вылезем из этой ситуации, будем набирать очки.

Тренеры поставили нам задачу больше задействовать фланги и у нас это неплохо получалось: Бенито и Чогадзе сильны индивидуально, они обыгрывали своих оппонентов, создавая остроту. Были хорошие предпосылки к взятию ворот, но чего-то не хватает впереди. При этом сетовать лишь на нереализацию моментов глупо, когда мы не можем сами сохранить свои ворота на замке. Прежде всего нужно сыграть на ноль сзади, а уж потом попытаться воспользоваться своими возможностями.

Если брать первую часть сезона, то в тех играх, где мы набирали очки, мы, как правило, забивали первыми. Нам удобно, когда соперник вынужден раскрываться и оголять тылы, тогда мы чувствуем себя увереннее, имея в своем распоряжении быстрых полузащитников. Еще хотел бы отметить, что с начала второго круга практически постоянно кто-то выпадал. То из-за коронавируса, то из-за травм. Состав постоянно менялся, и только сейчас футболисты возвращаются в строй. Тейшейра, Кичак, Цымбалюк, Бенито – все это основные футболисты. Я уверен, что мы вылезем из этой ямы, нужно только не опускать руки. Этот кризис результата объединит нас еще больше. Поверьте, все будет хорошо!»