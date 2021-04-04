Мог уйти в Брюгге. Яремчук рассказал о конфликте с бывшим тренером Гента

Украинский форвард считает, что «Гент» развивался в неправильном направлении

  • 04.04.2021 05:32
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Мог уйти в Брюгге. Яремчук рассказал о конфликте с бывшим тренером Гента
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о конфликте с бывшим главным тренером бельгийского клуба Ласло Болони.

«Конфликт с Болони? Было открыто окно, у меня было приглашение. Это официальное предложение. В это же время я видел, что команда развивается в неправильном направлении. А я должен бороться за свое будущее. Я пришел к тренеру и говорю: «Давайте я пойду, стройте команду без меня». Ему это не понравилось. С этого началось «раскачивание лодки». А предложение было от Брюгге», - отметил Яремчук.

Отметим, что Ласло Болони отправили в отставку в сентябре прошлого года. На данный момент команду возглавляет Хейн Ванхазебрук.

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Источник — БурBuzz

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