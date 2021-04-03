Сделали ставку на Беседина. Яремчук рассказал, почему не заиграл в Динамо

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, почему не заиграл в «Динамо».

«Мне дали сыграть 5 матчей в «Динамо» при Реброве. Я не забил. К кому могут быть претензии? К Реброву, к Суркису? Нет, конечно. «Динамо» такой клуб, который не ждет. Они видели другую стратегию развития нападающих.

Это клуб, которому нужен нападающий, забивающий по 20 голов в сезоне. «Динамо» сделало ставку на Беседина. Это был их выбор», – сказал Роман.

Отметим, что Яремчук сыграл за первую команду «Динамо» чуть более шестисот минут в сумме, результативными действиями не отличился.

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