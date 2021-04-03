Сделали ставку на Беседина. Яремчук рассказал, почему не заиграл в Динамо

У нападающего сборной Украины нет претензий к столичному клубу

  • 03.04.2021 20:02
  • 1397 просмотров
  • 2 комментария
Сделали ставку на Беседина. Яремчук рассказал, почему не заиграл в Динамо
© ФК Динамо Киев. Роман Яремчук

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, почему не заиграл в «Динамо».

«Мне дали сыграть 5 матчей в «Динамо» при Реброве. Я не забил. К кому могут быть претензии? К Реброву, к Суркису? Нет, конечно. «Динамо» такой клуб, который не ждет. Они видели другую стратегию развития нападающих.

Это клуб, которому нужен нападающий, забивающий по 20 голов в сезоне. «Динамо» сделало ставку на Беседина. Это был их выбор», – сказал Роман.

Отметим, что Яремчук сыграл за первую команду «Динамо» чуть более шестисот минут в сумме, результативными действиями не отличился. 

Читайте также: Роман ЯРЕМЧУК: «Многие клубы 2-3 месяца не платили зарплаты»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — БурBuzz

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 03.04.2021 20:34
    +1
    10 матчів з 16 можливих, 7 з них у старті і майже всі по 90-то хвилин. 0 голів, 0 гольових передач. Треба казати завжди правду.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.04.2021 20:25
    +1
    Коль не смог за более шестисот минут в сумме ничего показать в плане результативных действий, но надо было просить аренду и потом возвращаться и бороться за основу, если хотел быть в ДК или он думал еще 6ОО+ и еще, а ДК будет терять при этом очки и держать др. напов в запасе? Тем более тогда они были
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 03.04.2021 20:34
    +1
    10 матчів з 16 можливих, 7 з них у старті і майже всі по 90-то хвилин. 0 голів, 0 гольових передач. Треба казати завжди правду.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.04.2021 20:25
    +1
    Коль не смог за более шестисот минут в сумме ничего показать в плане результативных действий, но надо было просить аренду и потом возвращаться и бороться за основу, если хотел быть в ДК или он думал еще 6ОО+ и еще, а ДК будет терять при этом очки и держать др. напов в запасе? Тем более тогда они были
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности