Роман ЯРЕМЧУК: «Многие клубы 2-3 месяца не платили зарплаты»

Форвард сборной Украины рассказал, как клубы переживают пандемию коронавируса

  • 03.04.2021 14:30
  • 1875 просмотров
  • 1 комментарий
Роман ЯРЕМЧУК: «Многие клубы 2-3 месяца не платили зарплаты»
© ФК Гент. Роман Яремчук

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о том, как в Бельгии переживают локдаун и отсутствие болельщиков на трибунах.

«Рестораны, кафе, бары - ничего не работает. Сложно выйти в город, все закрыто, вафли и кофе не купить. Сложное время в Европе, однако уже лучше, чем было месяц назад. Позволяют еду на вынос брать, парикмахерские открылись. Для клубов Бельгии сейчас сложное время, так как нет болельщиков. Думаю, так не только в Бельгии, но и по всему миру. Футболистам зарплату платят, а болельщики не приходят и не покупают абонементы. Но если посмотреть с другой стороны, клубы хорошо с этим справляются, вовремя платят зарплату и премии. Можно им только поблагодарить, все очень удивлены, что в это время клубы поддерживают футболистов. Они конечно счастливы, что у них есть работа и они получают деньги. Также не забываем про трансляции, от которых клубы получают деньги.

Знаю много бельгийских клубов, где 2-3 месяца не платили зарплаты. Они подписывали какие-то документы, что будут платить какой-то маленький процент. У таких клубов, как Стандард и Андерлехт, были серьезные проблемы. Насколько я слышал, в Бельгии лишь Брюгге и Гент выплачивали полностью зарплаты. Президент приехал к нам на базу и сказал, что даже если будет еще один локдаун, он все равно все будет платить. С финансами у клуба нет проблем, в клубе все были счастливы и поблагодарили его», - сказал Яремчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 03.04.2021 14:54
    -2
    Маленький процент, это от 10 тыс.дол.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности