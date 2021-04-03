Роман ЯРЕМЧУК: «Многие клубы 2-3 месяца не платили зарплаты»

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о том, как в Бельгии переживают локдаун и отсутствие болельщиков на трибунах.

«Рестораны, кафе, бары - ничего не работает. Сложно выйти в город, все закрыто, вафли и кофе не купить. Сложное время в Европе, однако уже лучше, чем было месяц назад. Позволяют еду на вынос брать, парикмахерские открылись. Для клубов Бельгии сейчас сложное время, так как нет болельщиков. Думаю, так не только в Бельгии, но и по всему миру. Футболистам зарплату платят, а болельщики не приходят и не покупают абонементы. Но если посмотреть с другой стороны, клубы хорошо с этим справляются, вовремя платят зарплату и премии. Можно им только поблагодарить, все очень удивлены, что в это время клубы поддерживают футболистов. Они конечно счастливы, что у них есть работа и они получают деньги. Также не забываем про трансляции, от которых клубы получают деньги.

Знаю много бельгийских клубов, где 2-3 месяца не платили зарплаты. Они подписывали какие-то документы, что будут платить какой-то маленький процент. У таких клубов, как Стандард и Андерлехт, были серьезные проблемы. Насколько я слышал, в Бельгии лишь Брюгге и Гент выплачивали полностью зарплаты. Президент приехал к нам на базу и сказал, что даже если будет еще один локдаун, он все равно все будет платить. С финансами у клуба нет проблем, в клубе все были счастливы и поблагодарили его», - сказал Яремчук.