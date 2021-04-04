ФОТО. Феерия в Харькове. Голевая перестрелка Мариуполя с Ингульцом

В поединке 20 тура чемпионата Украины, который состоялся в Харькове на ОСК «Металлист», «Мариуполь» обыграл «Ингулец» со счетом 4:3.

Этой победой азовцы прервали свою девятиматчевую безвыигрышную серию (восемь матчей в чемпионате и один в Кубке Украины).

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с матча в Харькове.

Фото – Кирилл Дымов, Sport.ua.