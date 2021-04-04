Теперь у меня есть сын. Калитвинцев рассказал, как против сына игралось

Наставник «Олимпика» - о том, как было противостоять команде, за которую играет сын - Владислав

  • 04.04.2021 01:47
  • 289 просмотров
  • 1 комментарий
Теперь у меня есть сын. Калитвинцев рассказал, как против сына игралось
© ФК Олимпик. Юрий Калитвинцев

«Десна» Владислава Калитвинцева обыграла «Олимпик» (2:0), который тренирует его отец – Юрий Калитвинцев. Владислав провел на поле весь матч.

Перед игрой отец и сын очевидно не общались, но после матча Калитвинцев-старший ждет традиционный звонок от сына.

– Перед матчем вы говорили, что у вас сына до субботы нет. Уже появился?, - спросили у Юрия Калитвинцева после матча.
– Конечно. Я жду его звонка. Он после каждой игры меня набирал и говорил, как он играет, а я делал вид, что не видел игру. Сегодня смотрел не за ним, я действительно не видел его игру. Если он мне позвонит – я узнаю, что он скажет про свою игру. На данный момент у меня есть сын.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 04.04.2021 01:59
    0
    Ааааа, сложно... Сын Шрёдингера
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 04.04.2021 01:59
    0
    Ааааа, сложно... Сын Шрёдингера
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности