Теперь у меня есть сын. Калитвинцев рассказал, как против сына игралось

«Десна» Владислава Калитвинцева обыграла «Олимпик» (2:0), который тренирует его отец – Юрий Калитвинцев. Владислав провел на поле весь матч.

Перед игрой отец и сын очевидно не общались, но после матча Калитвинцев-старший ждет традиционный звонок от сына.

– Перед матчем вы говорили, что у вас сына до субботы нет. Уже появился?, - спросили у Юрия Калитвинцева после матча.

– Конечно. Я жду его звонка. Он после каждой игры меня набирал и говорил, как он играет, а я делал вид, что не видел игру. Сегодня смотрел не за ним, я действительно не видел его игру. Если он мне позвонит – я узнаю, что он скажет про свою игру. На данный момент у меня есть сын.