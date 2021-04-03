В матче 30-го тура АПЛ «Лидс» с минимальным перевесом обыграл «Шеффилд Юнайтед». 38-летний Фил Ягелка при счете 1:1 отличился со знаком «минус», отправив мяч в ворота своей команды.
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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