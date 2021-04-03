Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Разочаровывает, что усилия ни к чему не привели»

Наставник «Олимпика» прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 03.04.2021 21:52
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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Разочаровывает, что усилия ни к чему не привели»
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Наставник «Олимпика» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение команды в матче УПЛ против «Десны».

«Разочаровывает то, что все усилия ни к чему не привели. Они делали то, о чем мы договаривались. Были ошибки, но объем работы и их желание набрать очки заставляют их уважать. Жаль их работу. Мы все вместе проигрываем и все вместе выигрываем. Пока, правда, не выигрываем».

«Изменения в составе? Мы в постоянном поиске, ищем варианты. Что касается отсутствие голов, то что-то не дорабатываем».

«Сын в составе «Десны»? Да, он мне после каждого матча набирает и рассказывает про свою игру, а я делаю вид, что не видел матч. Но сегодня я не смотрел за ним, не видел его игру».

«После паузы на матчи сборных команда получше выглядит, если абстрагироваться от результата», - сказал Калитвинцев.

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Источник — Футбол 1/2/3

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