Артем Бондаренко стал автором первого хет-трика сезона-2020/21

Три мяча в ворота «Ингульца» 20-летний полузащитник «Мариуполя» забил с интервалом в 15 минут

  • 03.04.2021 21:47
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Артем Бондаренко стал автором первого хет-трика сезона-2020/21
© ФК Мариуполь

В матче с «Ингульцом» (4:3) Артем Бондаренко оформил первый хет-трик сезона-2020/21. Он стал 4-м и самым молодым игроком «Мариуполя», сделавшим «трюк со шляпой» в чемпионатах Украины - 20 лет 225 дней. Прежний клубный рекорд 6-летней давности, принадлежавший Сергею Гриню, Артем превзошел на 133 дня.

Между тем хет-трик Бондаренко оказался одним из самых скоростных в истории УПЛ: три мяча в ворота красно-желтых он забил с интервалом всего в 15 минут.

Самые скоростные хет-трики в чемпионатах Украины

Время

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Минуты голов

Счет

4'

Виталий ПУШКУЦА

Металлист

07.05.2002

Закарпатье (д)

77', 79', 81'

4:0

5'

Иван ГЕЦКО

Карпаты

29.08.1999

Днепр (д)

61', 63', 66'

4:0

7'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

07.09.1997

Торпедо (д)

16', 18', 23'

5:0

8'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

20.05.1995

Кремень (д)

41', 45', 49'

3:1

10'

Алексей АНТЮХИН

Таврия

22.07.2000

Сталь А (д)

53', 56', 63'

3:2

13'

Михаил ПОЦХВЕРИЯ

Шахтер

26.05.1998

Нива Т (д)

12', 23', 25'

5:0

13'

Мацей КОВАЛЬЧИК

Арсенал

09.11.2002

Металлург З (г)

40', 50', 53'

5:0

13'

МАТЕУС

Днепр

15.04.2014

Волынь (д)

57', 66', 70'

5:1

15'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

06.04.2003

Днепр (д)

21', 31', 36'

3:2

15'

Артем БОНДАРЕНКО

Мариуполь

03.04.2021

Ингулец (д)

45+3', 46', 60'

4:3

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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