Артем Бондаренко стал автором первого хет-трика сезона-2020/21

В матче с «Ингульцом» (4:3) Артем Бондаренко оформил первый хет-трик сезона-2020/21. Он стал 4-м и самым молодым игроком «Мариуполя», сделавшим «трюк со шляпой» в чемпионатах Украины - 20 лет 225 дней. Прежний клубный рекорд 6-летней давности, принадлежавший Сергею Гриню, Артем превзошел на 133 дня.

Между тем хет-трик Бондаренко оказался одним из самых скоростных в истории УПЛ: три мяча в ворота красно-желтых он забил с интервалом всего в 15 минут.

Самые скоростные хет-трики в чемпионатах Украины