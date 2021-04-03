Александр РЯБОКОНЬ: «Во втором тайме проявили уважение к Олимпику»

Наставник «Десны» прокомментировал победу над «Олимпиком» (2:0) в 20-м туре УПЛ.
«Победа всегда оставляет приятные впечатления. Матч был нелегким в психологическом плане. По игре у соперника были шансы открыть счет. И мы свои шансы не реализовали. Где-то сыграло положительную роль, что мы «забили в раздевалку». Во втором тайме проявили уважение к сопернику - больше защищались и использовали пространство. Наши быстрые игроки создали несколько опасных контратак, одна из которых завершилась взятием ворот. После этого игра была сделана.
Безбородько? Он забил, это - главное. Я доволен. Кроме того, он вел борьбу, насколько у него хватало сил. Немного другого плана игрок, чем Будковский. Но раз забил, свое дело сделал», - сказал в эфире телеканала «Футбол 2» Рябоконь.
После 20-ти туров в активе «Деcны» 33 очка и четвертое место в турнирной таблице.
Источник — Sport.ua
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