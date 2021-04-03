Степаненко попал в заявку Шахтера на матч с Ворсклой

Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку на матч 20-го тура УПЛ против «Ворсклы», который состоится в воскресенье.
Стоит отметить наличие в списке Тараса Степаненко, который последний раз играл за «горняков» 21 февраля в матче с «Рухом» (2:0). Любопытно, что без Тараса «Шахтер» проиграл 5 из 8 матчей.
Заявка «Шахтера» на матч с «Ворсклой».
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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