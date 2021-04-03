Степаненко попал в заявку Шахтера на матч с Ворсклой

В составе донецкого клуба всего четыре номинальных защитника

  • 03.04.2021 19:48
  • 496 просмотров
  • 1 комментарий
Степаненко попал в заявку Шахтера на матч с Ворсклой
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку на матч 20-го тура УПЛ против «Ворсклы», который состоится в воскресенье.

Стоит отметить наличие в списке Тараса Степаненко, который последний раз играл за «горняков» 21 февраля в матче с «Рухом» (2:0). Любопытно, что без Тараса «Шахтер» проиграл 5 из 8 матчей.

Заявка «Шахтера» на матч с «Ворсклой».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 03.04.2021 19:54
    +2
    На левом фланге обороны получается Сиприано играть будет завтра?
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 03.04.2021 19:54
    +2
    На левом фланге обороны получается Сиприано играть будет завтра?
    Ссылка
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