Тарас СТЕПАНЕНКО: «Колено? Не чувствую дискомфорт»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, который вчера вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена, рассказал о своем состоянии:
«Как раньше было, не будет, потому что там была операция. В принципе, колено все дает делать, я не чувствую дискомфорт.
Тренировки такие, которые провоцируют нагрузку, чтобы смотреть, как колено будет себя вести.
То, что я делаю на протяжении 2 недель – уже начал тренироваться в общей группе, но были тренировки без интенсивности, потому что игры у ребят
Возвращение на поле? Со 100-процентной уверенностью сказать не могу, потому что никто не может сказать, как будет вести себя колено во время футбольных нагрузок».
Источник — Футбольный формат
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