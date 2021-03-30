Тарас СТЕПАНЕНКО: «Колено? Не чувствую дискомфорт»

Хавбек «Шахтера» - о своем состоянии

  • 30.03.2021 15:31
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Колено? Не чувствую дискомфорт»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, который вчера вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена, рассказал о своем состоянии:

«Как раньше было, не будет, потому что там была операция. В принципе, колено все дает делать, я не чувствую дискомфорт.

Тренировки такие, которые провоцируют нагрузку, чтобы смотреть, как колено будет себя вести.

То, что я делаю на протяжении 2 недель – уже начал тренироваться в общей группе, но были тренировки без интенсивности, потому что игры у ребят

Возвращение на поле? Со 100-процентной уверенностью сказать не могу, потому что никто не может сказать, как будет вести себя колено во время футбольных нагрузок».

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Источник — Футбольный формат

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