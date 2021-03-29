ФОТО. Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

«Шахтер» официально сообщил о том, что полузащитник команды Тарас Степаненко вернулся в общую группу команды после травмы колена:

⚒ Тарас Степаненко вернулся к тренировкам в общей группе! 🙌🏻 pic.twitter.com/VKg4rz3UUJ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 29, 2021

Напомним, из-за травмы колена Степаненко пропускает все три мартовских матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Степаненко может пропустить Евро-2020.