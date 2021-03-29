ФОТО. Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

Хавбек восстановился после травмы колена

  • 29.03.2021 17:01
  • 1018 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Степаненко вернулся в общую группу Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

«Шахтер» официально сообщил о том, что полузащитник команды Тарас Степаненко вернулся в общую группу команды после травмы колена:

Напомним, из-за травмы колена Степаненко пропускает все три мартовских матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Степаненко может пропустить Евро-2020.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 29.03.2021 18:21
    0
    Ура, ждём на поле лучший!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 29.03.2021 17:50
    +1
    Навряд чи Степаненко в загальній групі( просто поряд із загальною групою, навантаження повноцінне не несе
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 29.03.2021 17:20
    +1
    Здоровья и удачи лучшему опорнику Украины! ⚒
    Без него и у Сборной, и у Шахтера проблемы.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 17:15
    +4
    Пусть больше без травм! Без него тяжело сборной
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 17:15
    +4
    Пусть больше без травм! Без него тяжело сборной
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 29.03.2021 17:50
    +1
    Навряд чи Степаненко в загальній групі( просто поряд із загальною групою, навантаження повноцінне не несе
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 29.03.2021 17:20
    +1
    Здоровья и удачи лучшему опорнику Украины! ⚒
    Без него и у Сборной, и у Шахтера проблемы.
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 29.03.2021 18:21
    0
    Ура, ждём на поле лучший!
    Ссылка
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