ФОТО. Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

«Шахтер» официально сообщил о том, что полузащитник команды Тарас Степаненко вернулся в общую группу команды после травмы колена:
⚒ Тарас Степаненко вернулся к тренировкам в общей группе! 🙌🏻 pic.twitter.com/VKg4rz3UUJ— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 29, 2021
Напомним, из-за травмы колена Степаненко пропускает все три мартовских матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Степаненко может пропустить Евро-2020.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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Без него и у Сборной, и у Шахтера проблемы.
Без него и у Сборной, и у Шахтера проблемы.
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