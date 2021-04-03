Иван ФЕДЫК: «Просто Заря забила, а Рух - нет»

Наставник прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 03.04.2021 19:53
  • 487 просмотров
  • 8 комментариев
Иван ФЕДЫК: «Просто Заря забила, а Рух - нет»
© fcrukh.com

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал поражение 0:2 в матче УПЛ против «Зари».

«Я думаю, что реализация должна быть лучше. Забей один момент - и все могло быть иначе. Просто «Заря» забила, а мы - нет. И на старте второго снова были моменты, которые нужно было забивать».

«Пропустили второй, и уже было сложно отыграться. Все оставшиеся матчи очень важны для нас», - сказал Федык.

Львовская команда остается на последнем месте.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    odiniznashih
      odiniznashih, 03.04.2021 20:05
    -1
    Руслан Улич, 03.04.2021 19:57
    Просто треба доукомплектувати команду , низький профрівень футболістів!!!!
    Да заменить команду, тренера и тогда...
    И вообще, зачем Львову столько клубов?Вон у Киева один и играет, а у Львова их куча и все балансируют между лигами.
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    odiniznashih
      odiniznashih, 03.04.2021 20:01
    0
    Оказывается, что все так просто))
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    Смог
      Смог, 03.04.2021 20:00
    0
    Просто Заря мало забила. Надо было 5!
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    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.04.2021 19:57
    0
    Просто треба доукомплектувати команду , низький профрівень футболістів!!!!
    Ссылка
    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.04.2021 19:57
    0
    Просто треба доукомплектувати команду , низький профрівень футболістів!!!!
    Ссылка
    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.04.2021 19:57
    0
    Просто треба доукомплектувати команду , низький профрівень футболістів!!!!
    Ссылка
    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.04.2021 19:57
    0
    Просто треба доукомплектувати команду , низький профрівень футболістів!!!!
    Ссылка
    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.04.2021 19:57
    0
    Просто треба доукомплектувати команду , низький профрівень футболістів!!!!
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 03.04.2021 20:01
    0
    Оказывается, что все так просто))
    Ссылка
    Смог
      Смог, 03.04.2021 20:00
    0
    Просто Заря мало забила. Надо было 5!
    Ссылка
    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.04.2021 19:57
    0
    Просто треба доукомплектувати команду , низький профрівень футболістів!!!!
    Ссылка
    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.04.2021 19:57
    0
    Просто треба доукомплектувати команду , низький профрівень футболістів!!!!
    Ссылка
    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.04.2021 19:57
    0
    Просто треба доукомплектувати команду , низький профрівень футболістів!!!!
    Ссылка
    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.04.2021 19:57
    0
    Просто треба доукомплектувати команду , низький профрівень футболістів!!!!
    Ссылка
    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.04.2021 19:57
    0
    Просто треба доукомплектувати команду , низький профрівень футболістів!!!!
    Ссылка
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