Иван ФЕДЫК: «Просто Заря забила, а Рух - нет»

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал поражение 0:2 в матче УПЛ против «Зари».
«Я думаю, что реализация должна быть лучше. Забей один момент - и все могло быть иначе. Просто «Заря» забила, а мы - нет. И на старте второго снова были моменты, которые нужно было забивать».
«Пропустили второй, и уже было сложно отыграться. Все оставшиеся матчи очень важны для нас», - сказал Федык.
Львовская команда остается на последнем месте.
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Источник — Футбол 1/2/3
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И вообще, зачем Львову столько клубов?Вон у Киева один и играет, а у Львова их куча и все балансируют между лигами.
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