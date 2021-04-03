Иван ФЕДЫК: «Просто Заря забила, а Рух - нет»

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал поражение 0:2 в матче УПЛ против «Зари».

«Я думаю, что реализация должна быть лучше. Забей один момент - и все могло быть иначе. Просто «Заря» забила, а мы - нет. И на старте второго снова были моменты, которые нужно было забивать».

«Пропустили второй, и уже было сложно отыграться. Все оставшиеся матчи очень важны для нас», - сказал Федык.

Львовская команда остается на последнем месте.