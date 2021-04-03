Малиновский получил очень высокую оценку от WhoScored за матч с Удинезе

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский достойно проявил себя в матче 29-го тура Серии А против «Удинезе» (3:2).
27-летний украинец поучаствовал в двух взятиях ворот соперников, выполнив два ассиста.
Авторитетный статистический портал WhoScored высоко оценил действия Малиновского (8.05). Выше оценка только у Луиса Муриэля, который забил два гола (8.87).
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Источник — WhoScored.com
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