Малиновский получил очень высокую оценку от WhoScored за матч с Удинезе

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский достойно проявил себя в матче 29-го тура Серии А против «Удинезе» (3:2).

27-летний украинец поучаствовал в двух взятиях ворот соперников, выполнив два ассиста.

Авторитетный статистический портал WhoScored высоко оценил действия Малиновского (8.05). Выше оценка только у Луиса Муриэля, который забил два гола (8.87).