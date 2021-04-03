Виктор СКРИПНИК: «Удаление логичное у Зари. Нельзя так разговаривать»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник дал комментарий по итогам победы 2:0 над «Рухом» в матче УПЛ.

«Самая лучшая таблетка после поражений - победа. Тяжело играть против всех, и сейчас решающим стало исполнение при своих моментах, чем мы и воспользовались. Особенно первый гол, когда попал и исполнил. Это придало уверенность. У нас были хорошие моменты, и второй гол это показал».

«Нам было важно сыграть на ноль, хотя у нас было удаление логичное (у Дмитрия Иванисени за разговор с арбитром - прим). Потому что нельзя так разговаривать, тем более, такие слова произносить. Мы довольны победой», - сказал Скрипник.