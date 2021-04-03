Виктор СКРИПНИК: «Удаление логичное у Зари. Нельзя так разговаривать»

Наставник прокомментировал победу в матче УПЛ

  • 03.04.2021 19:20
  • 3436 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор СКРИПНИК: «Удаление логичное у Зари. Нельзя так разговаривать»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник дал комментарий по итогам победы 2:0 над «Рухом» в матче УПЛ.

«Самая лучшая таблетка после поражений - победа. Тяжело играть против всех, и сейчас решающим стало исполнение при своих моментах, чем мы и воспользовались. Особенно первый гол, когда попал и исполнил. Это придало уверенность. У нас были хорошие моменты, и второй гол это показал».

«Нам было важно сыграть на ноль, хотя у нас было удаление логичное (у Дмитрия Иванисени за разговор с арбитром - прим). Потому что нельзя так разговаривать, тем более, такие слова произносить. Мы довольны победой», - сказал Скрипник.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    Dio_gen
    online
      Dio_gen, 03.04.2021 19:53
    +1
    Послав на х...чи як? Хто дивився і чув? 😉
    Ссылка
    Dio_gen
    online
      Dio_gen, 03.04.2021 19:53
    +1
    Послав на х...чи як? Хто дивився і чув? 😉
    Ссылка
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