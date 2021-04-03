Вест Бромвичу в матче с Челси покорилось историческое достижение

В матче 30-го тура АПЛ «Вест Бромвич» на выезде неожиданно отгрузил в ворота «Челси» сразу пять мячей (5:2).

Таким образом, «дрозды» стали всего второй командой, которая в предыдущем сезоне играла в Чемпионшипе, забившей не менее 5 голов в выездном матче элитной английской лиги против «Челси».

Впервые это удалось «Ноттс Каунти» 97 лет назад (6:0).