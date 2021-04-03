Вест Бромвичу в матче с Челси покорилось историческое достижение

Команда, которая еще в прошлом сезоне играла в Чемпионшипе, забила пять мячей на «Стэмфорд Бридж»

  • 03.04.2021 17:55
  • 766 просмотров
  • 1 комментарий
Вест Бромвичу в матче с Челси покорилось историческое достижение
© ФК Вест Бромвич

В матче 30-го тура АПЛ «Вест Бромвич» на выезде неожиданно отгрузил в ворота «Челси» сразу пять мячей (5:2).

Таким образом, «дрозды» стали всего второй командой, которая в предыдущем сезоне играла в Чемпионшипе, забившей не менее 5 голов в выездном матче элитной английской лиги против «Челси».

Впервые это удалось «Ноттс Каунти» 97 лет назад (6:0).

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Источник — Gracenote Live

(3 голоса)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 03.04.2021 18:11
    +2
    Это ещё раз доказывает, что не одна ТОП команда в мире, не застрахована от РАЗГРОМА,от каких то претендентов на вылет в низший дивизион.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 03.04.2021 18:11
    +2
    Это ещё раз доказывает, что не одна ТОП команда в мире, не застрахована от РАЗГРОМА,от каких то претендентов на вылет в низший дивизион.
    Ссылка
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