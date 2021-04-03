Ла Лига. Вильярреал на выезде разгромил Гранаду

Сегодня «Вильярреал» в матче 29-го тура Ла Лиги на выезде разгромил «Гранаду». Хет-триком в составе недавнего соперника «Динамо» в Лиге Европы отличился Херард Морено.
«Гранада» — «Вильярреал» - 0:3
Голы: Херард Морено, 9, 18, 59
«Гранада»: Руй Силва, Херман Санчес (Вальехо, 61), Дуарте, Диас (Мачис, 53), Кини, Монторо (Марин, 74), Гоналон (Молина, 61), Кенеди, Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вико, 74).
«Вильярреал»: Асенхо, Педраса, Марио Гаспар, Пау Торрес, Пенья (Чуквуэзе, 63), Тригерос (Альберто Морено, 84), Парехо (Коклен, 76), Капу, Альбиоль, Херард Морено (Мойсес Гомес, 63), Бакка (Пако Алькасер, 63).
Предупреждения: Парехо, Сольдадо, Марио Гаспар, Кини.
Нереализованный пенальти: Молина, 80
Источник — Sport.ua
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