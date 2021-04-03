29-й тур
Гранада
0 : 3
Вильярреал
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ла Лига. Вильярреал на выезде разгромил Гранаду

Хет-триком отличился Херард Морено

  • 03.04.2021 17:20
  • 22 просмотра
  • 0 комментариев
Ла Лига. Вильярреал на выезде разгромил Гранаду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Вильярреал» в матче 29-го тура Ла Лиги на выезде разгромил «Гранаду». Хет-триком в составе недавнего соперника «Динамо» в Лиге Европы отличился Херард Морено.

«Гранада» — «Вильярреал» - 0:3
Голы: Херард Морено, 9, 18, 59

«Гранада»: Руй Силва, Херман Санчес (Вальехо, 61), Дуарте, Диас (Мачис, 53), Кини, Монторо (Марин, 74), Гоналон (Молина, 61), Кенеди, Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вико, 74).

«Вильярреал»: Асенхо, Педраса, Марио Гаспар, Пау Торрес, Пенья (Чуквуэзе, 63), Тригерос (Альберто Морено, 84), Парехо (Коклен, 76), Капу, Альбиоль, Херард Морено (Мойсес Гомес, 63), Бакка (Пако Алькасер, 63).

Предупреждения: Парехо, Сольдадо, Марио Гаспар, Кини.

Нереализованный пенальти: Молина, 80

Вчера «Уэска» на выезде обыграла «Леванте».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности