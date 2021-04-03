29-й тур
Леванте
0 : 2
Уэска
02.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Уэска не хочет вылетать. Рафа Мир оформил дубль, и Леванте побежден

2 апреля прошел стартовый матч 29-го тура чемпионата Испании

  • 03.04.2021 00:12
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Уэска не хочет вылетать. Рафа Мир оформил дубль, и Леванте побежден
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Мир

2 апреля прошел стартовый матч 29-го тура чемпионата Испании.

«Уэска» не хочет вылетать из лиги. Рафа Мир оформил дубль, и «Леванте» побежден (2:0). «Уэска» занимает 18-е место, а «Леванте» замыкает топ-10.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (66), «Барселона» (62), «Реал» (60), «Севилья» (55), «Реал Сосьедад», «Бетис» (по 45), «Вильярреал» (43).

Ла Лига. 29-й тур

«Леванте» – «Уэска» – 0:2

Голы: Рафа Мир, 15, 54.

«Леванте»: А.Фернандес, Дуарте (Малса, 70), Клерк, Везу, Пьер, Сон (Гомес, 59), Рочина, Радойя (Дукуре, 80), Рохер (Леон, 79), Моралес (Барди, 70), Де Фрутос.

«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас (Вавро, 43), Инсуа, Маффео (Педро Лопес, 64), Галан, Москера (Думбия, 74), Сеоане, Рамирес (Эскриче, 63), Мир, Феррейро (Микель Рико, 73).

Предупреждения: Пулидо, 14. Сон, 34. Сеоане, 49. Рочина, 60.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

2 апреля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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