Уэска не хочет вылетать. Рафа Мир оформил дубль, и Леванте побежден

2 апреля прошел стартовый матч 29-го тура чемпионата Испании.
«Уэска» не хочет вылетать из лиги. Рафа Мир оформил дубль, и «Леванте» побежден (2:0). «Уэска» занимает 18-е место, а «Леванте» замыкает топ-10.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (66), «Барселона» (62), «Реал» (60), «Севилья» (55), «Реал Сосьедад», «Бетис» (по 45), «Вильярреал» (43).
Ла Лига. 29-й тур
«Леванте» – «Уэска» – 0:2
Голы: Рафа Мир, 15, 54.
«Леванте»: А.Фернандес, Дуарте (Малса, 70), Клерк, Везу, Пьер, Сон (Гомес, 59), Рочина, Радойя (Дукуре, 80), Рохер (Леон, 79), Моралес (Барди, 70), Де Фрутос.
«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас (Вавро, 43), Инсуа, Маффео (Педро Лопес, 64), Галан, Москера (Думбия, 74), Сеоане, Рамирес (Эскриче, 63), Мир, Феррейро (Микель Рико, 73).
Предупреждения: Пулидо, 14. Сон, 34. Сеоане, 49. Рочина, 60.
Судья: Фигероа Васкес (Испания).
2 апреля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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