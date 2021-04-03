Остап МАРКЕВИЧ: «После такой перестрелки сложно что-то анализировать»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал победу 4:3 в матче УПЛ против «Ингульца».

«В некоторых играх наша молодая команда теряла ритм и уверенность, но здесь удалась волевая победа. После такой перестрелки сложно что-то конструктивно анализировать. Рад, что удалось сохранить перевес, но недоволен тем, что позволяем сопернику сокращать отставание. Важно было взять три очка».

«Я честно пытался держать себя в руках, но тяжело, когда вроде бы все под контролем, но не нужно было допускать такого. Первый круг начинали претендентами на высокие места, а сейчас в силу разных причин боремся, чтобы не вылететь. И для молодых ребят это серьезный психологический прессинг».

GЯ считаю, что команда демонстрирует неплохой футбол. Возвращение на свой стадион? Чтобы не уничтожить новый газон, ему нужно дать время», - сказал Маркевич.