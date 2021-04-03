Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Вся борьба в нижней шестерке УПЛ еще впереди»

«Мариуполь» и «Ингулец» в матче УПЛ забили 7 голов на двоих, но «Мариуполь» сумел выиграть 4:3. Игру прокомментировал наставник Сергей Лавриненко.

«Если про первый тайм, то он не удался, много ошибок и нервов. И пропущенный гол еще на последней минуте. Второй тайм был лучше, появились моменты и преимущество. Но такие ошибки и снова пропустили голы. Первый гол и пенальти - это проблема языкового барьера, защитник, возможно, не знал все подсказки вратаря. Но он опытный игрок, мог сыграть проще».

«Второй гол - ошибка вратаря, неудачно подставил руку. Мы могли как свести к ничьей, так и крупнее проиграть. Еще много игр, и борьба в нижней шестерке еще впереди», - считает Лавриненко.