Лига 1. Монако разгромил Мец

Сегодня «Монако» в стартовом матче 31-го тура Лиги 1 дома разгромил «Мец» - 4:0. Гости заканчивали матч в меньшинстве.
«Монако» - Мец» - 4:0
Голы: Фабрегас 50 (с пенальти), Фолланд 52, Бен Йеддер 77, 89 (с пенальти)
Удаление: Бойе 87 (Мец)
Также сегодня состоится центральный матч тура – ПСЖ примет «Лилль».
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Источник — Sport.ua
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