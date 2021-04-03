ПСЖ – Лилль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 31-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Лилль».

«После тридцати туров у обоих команд по 63 очка. А у их преследователей немножко меньше: у «Лиона» - 60, а у «Монако» - 59. Они рядом, на хвосте.

Кстати в тридцатом туре ПСЖ в гостях со счетом 4:2 обыграл «Лион». А «Лилль» неожиданно для всех проиграл дома «Ниму» (1:2). Правда, перед этим «доги» 0:3 уступили в Кубке Франции ПСЖ и 0:0 сыграли с «Монако». «Лилль» почти месяц не знает вкуса побед.

После двухнедельного перерыва в связи с матчами сборных у топ-клубов всегда возникают сложности. Но в данной ситуации выигрыш парижан мне представляется очень реальным, так как у игроков ПСЖ очень высокий уровень индивидуального мастерства. Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Кин и Икарди делают погоду в атаке. У «Лилля» также в атаке есть классные игроки. Это 35-летний Йылмаз, забивший уже 28 мячей в 66 играх за сборную Турции. В матчах отбора ЧМ-2022 он очень здорово сыграл за турецкую команду. Также выделю канадца Джонатана Дэвида, который много забивает.

«Лилль» в Лиге 1 меньше всех пропускает (19 голов). Парижане 21 раз пропустили мячи. Но ПСЖ очень много забивает, больше всех во Франции (67 голов). А у «Лилля» в активе 50 забитых мячей. Правда, «Лилль» часто играет вничью (9 раз), а ПСЖ много проигрывает (7 раз).

Но в этом матче, на мой взгляд, Пари Сен-Жермен выиграет. Хоть и будет серьезная борьба с конкурентами, парижане станут чемпионами Франции в этом году», - сказал Грозный.

Матч «ПСЖ» – «Лилль» состоится 3 апреля. Начало встречи в 18:00.