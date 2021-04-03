Малиновский – в основе Аталанты на матч с Удинезе

Сегодня, 3 апреля «Аталанта» в 29-м туре Серии А дома примет «Удинезе». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Стал известен состав «Аталанты» на матч. Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут, а Виктор Коваленко начнет матч на скамейке запасных.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Гозенс, Де Роон, Фройлер, Пессина, Малиновский, Муриэль, Сапата
Запас: Росси, Спортьелло, Мэле, Шутало, Ламмерс, Кальдара, Джимсити, Коваленко, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич
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