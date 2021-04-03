Ювентус не будет выкупать Морату. Ему уже нашли замену

Испанский форвард вернется в «Атлетико» Мадрид

  • 03.04.2021 14:20
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Ювентус не будет выкупать Морату. Ему уже нашли замену
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нынешний сезон Альваро Морате проводит в «Ювентусе» на правах аренды. Права на игрока по-прежнему принадлежат «Атлетико» Мадрид.

У чемпионов Италии есть право выкупа Мораты за 45 миллионов евро. Однако, по информации испанских СМИ, «Ювентус» не собирается активировать опцию выкупа форварда.

Туринцы планируют заменить Морату Серхио Агуэро, который в конце сезона покинет «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Альтернативой аргентинцу является форвард «Эвертона» Мойзе Кин, который сейчас выступает на правах аренды за ПСЖ.

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Источник — Mundo Deportivo

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